Juventude do DF prestes a fazer história com eleição inédita para o Conjuve

A contagem regressiva começou: em 30 dias, jovens do Distrito Federal entre 16 e 29 anos irão às urnas para escolher, pela primeira vez de forma direta, seus representantes no Conselho de Juventude do DF (Conjuve-DF). A eleição está marcada para 29 de junho de 2025 e promete ser um marco na ampliação da participação política da juventude no DF.

Com 2.477 eleitores cadastrados, o processo é coordenado pela Secretaria da Família e Juventude do DF (SEFJ), e será realizado na própria sede da pasta, localizada no Setor Comercial Sul, das 9h às 17h.

Representatividade em pauta

Serão escolhidos seis conselheiros titulares — três mulheres e três homens — para um mandato de dois anos. O cargo não é remunerado, mas garante a esses jovens um papel fundamental no monitoramento, proposição e avaliação das políticas públicas voltadas à juventude do DF.

Para garantir diversidade, o edital também reserva 20% das vagas para pessoas negras autodeclaradas.

Inicialmente marcada para o sábado, 28 de junho, a votação foi transferida para o domingo, 29, com o objetivo de garantir a gratuidade no transporte público — facilitando o deslocamento dos eleitores, sobretudo os que vivem em regiões mais afastadas do Plano Piloto.

Documento em mãos

No dia da votação, é obrigatório apresentar documento oficial com foto e CPF. A ausência desses dados inviabiliza o voto.

Para o secretário da pasta, Rodrigo Delmasso, o pleito representa um avanço democrático. “Estamos fortalecendo o protagonismo juvenil com uma eleição transparente e alinhada aos parâmetros do Tribunal Regional Eleitoral. É uma conquista para toda a juventude do DF”, afirmou.

Todas as informações sobre o processo eleitoral, os candidatos e o funcionamento do Conjuve-DF estão disponíveis no site da SEFJ, na aba Conjuve-DF.

*Com informações da Agência Brasília