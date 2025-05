GDF cria auxílio de R$ 15 mil para compra de materiais de construção

O auxílio financeiro vai beneficiar primeiro as famílias desabrigadas atingidas por incêndios no Recanto das Emas - (crédito: Vinícius de Melo / Seec)

Na manhã desta quinta-feira (29/5), o governador Ibaneis Rocha (MDB) sancionou o Projeto de Lei (PL) que institui o programa Material de Construção, em que famílias de baixa renda terão um auxílio financeiro de R$ 15 mil para a compra de materiais básicos de construção civil.

Segundo o chefe do Executivo, a iniciativa visa conferir dignidade a famílias em situação de vulnerabilidade — desalojadas, desabrigadas em contextos emergenciais ou que estejam em estado de calamidade, decorrente de incêndios, eventos climáticos e geo-hidrológicos, chuvas intensas, alagamentos, inundações, enxurradas, vendavais, deslizamentos e realocações de área de risco.

Ibaneis recordou o incêndio ocorrido, em abril, na Favelinha 406, localizada no Recanto das Emas. "Quando chegou na minha mesa a solução de transferir essas famílias para um local definitivo e com toda a segurança, me ocorreu a ideia de como essas pessoas iriam construir as suas casas. Então, eu chamei o Marcelo (Fagundes, presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional - Codhab), para criar o cartão Material de Construção", declarou. Neste ano, o investimento no programa será de R$ 30 milhões.

Para o diretor-presidente da Codhab, Marcelo Fagundes, o programa representa o pontapé inicial na construção de uma nova moradia. "Não estamos falando de tijolo, nem de telha, nem de emprego. Estamos falando de zelo com as pessoas, sobretudo em momentos de desespero", disse. Os moradores dos 198 lotes da Favelinha serão os primeiros beneficiários do cartão. As situações emergenciais precisarão ser devidamente atestadas pela Defesa Civil conjuntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

A concessão do auxílio financeiro para aquisição de material de construção será concedida aos beneficiários uma única vez e a lista dos materiais disponíveis será disponibilizada no site da Codhab. Também será publicado a relação de empresas de material de construção credenciadas, com a descrição de cada item a ser adquirido e os locais onde poderão utilizá-lo.

Pesar

Na ocasião da sanção do projeto, o governador Ibaneis Rocha lamentou o falecimento de seu motorista, Adilson Reis de Araújo, de 50 anos, que morreu na madrugada desta quinta em um sinistro de trânsito envolvendo a caminhonete que ele dirigia e um caminhão na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB).

"Hoje, para mim, está sendo um dia muito difícil. Eu tinha um grande amigo, que estava comigo há sete anos, era o meu motorista, andava do meu lado. Uma excelente pessoa", destacou, antes de pedir um minuto de silêncio em homenagem a Adilson, "um cidadão maravilhoso".