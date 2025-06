"Hamburgueria mais pobre do mundo" conquista Taguatinga com fé e sabor

Com uma história carregada de fé e luta, Daniel Larsan, fundador da hamburgueria Madre Teresa Deli, em Taguatinga Sul, colocou sua cidade do coração em um lugar de destaque no roteiro gastronômico do Distrito Federal. Criada durante a pandemia, a hamburgueria representa a conquista de uma vida mais calma e perto da família, na cidade onde cresceu.

"Um moleque das ruas de Taguatinga", é assim como Daniel se define, que viu em Taguatinga, uma oportunidade de criar um comércio que oferecesse comida de qualidade sem abrir mão de sua fé católica. "Criamos esse espaço em um momento da nossa vida em que queríamos ser nós mesmos, mais autênticos e sem medo de preconceitos religiosos (a maioria dos frequentadores é católica). Foi uma ideia ousada, principalmente, porque estávamos passando por algumas dificuldades financeiras", relatou.

Cidade ideal

Nomeada como "A hamburgueria mais pobre do mundo", Daniel conta que o espaço foi um encontro com a felicidade verdadeira. "Ficamos tão livres, que passávamos isso para as pessoas. Elas percebiam a nossa alegria genuína". Mesmo com as dificuldades iniciais de todo negócio, a família se amparou na fé. "Eu estava em um período de início de depressão e foi quando conheci as obras de Madre Teresa. Parece que ela falava ao meu ouvido, chorei muito com aquilo e decidi ali, que o estabelecimento iria refletir as obras dela", afirmou.

Após conseguir se estabelecer na cidade do coração, Daniel afirma estar vivendo um sonho. "Levo meus filhos para a escola e consigo atender a todas as necessidades da minha família aqui por perto. Consegui meu objetivo de ficar mais perto da minha família", disse feliz.

Oportunidade

Daniel demonstra um imenso orgulho em ser taguatinguense, com 38 anos, ainda lembra de seus melhores momentos na cidade. "Minha infância pode ser resumida a ir à Praça do DI para jogar futebol. Essa praça é um cantinho especial para mim".

Além de ser empresário do ramo da gastronomia, ele também é pai de sete filhos. Devido às características da cidade, planeja criar todos em Taguatinga. "Para mim, seria uma realização criá-los na minha região. A cidade tem tudo que a gente precisa e bem perto. Gosto muito de morar aqui", afirmou.

Daniel evoluiu e viu a cidade evoluir com ele. Mesmo morando fora de Brasília algumas vezes, sempre acreditou no grande potencial de futuro da cidade. "No ramo da gastronomia, acredito que Taguatinga deve acolher muitos novos negócios. O comércio da cidade reduziu um pouco nos últimos anos, mas vejo que ele está se recuperando como nunca", completou.