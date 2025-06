Mais áreas da Asa Norte ficarão sem energia, nesta segunda (2/6)

Nesta segunda-feira (2/6), novas áreas da Asa Norte ficarão sem energia elétrica, durante o período da manhã, para que sejam executados serviços de manutenção e modernização da rede, das 8h30 às 11h30.

No domingo (1º/6), moradores das SQN 313 e 314, o posto de gasolina da SQN 111, a sobreloja 219 e o SEPN 513 (bloco D), tiveram a energia cortada. Desta vez, as áreas impactadas serão as SQN 409 e 410, além da EQN 408/409, de acordo com a Neoenergia de Brasília.

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. Segundo a companhia, além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia.

Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.