Vítima de violência doméstica é salva após ligar para polícia e pedir pizza

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante, no último domingo (1º/6), em Santa Maria, por violência doméstica. A prisão foi feita pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), após a vítima ligar pedindo uma pizza. A estratégia funcionou e os policiais militares do 26º Batalhão foram até a casa dela, na quadra 309 de Santa Maria. A vítima, uma mulher de 33 anos, foi encontrada com ferimentos do lado esquerdo do rosto e um corte no pé direito.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O autor foi encaminhado para a 20ª Delegacia de Polícia. Ele responderá por violência física e psicológica contra a companheira, apesar de negar os crimes. A mulher foi levada ao Hospital Regional do Gama (HRG) para tratamento médico.

Outro caso

Em dezembro do ano passado, a estratégia de pedir pizza foi usada por uma moradora da Estrutural. Também vítima de violência doméstica, ela conseguiu ser resgatada pela polícia após a ligação. O acusado, de 29 anos, foi encontrado agressivo e resistiu à abordagem, sendo imobilizado e preso. Ele foi encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e autuado por violência doméstica. A vítima e o acusado têm uma filha de um ano.