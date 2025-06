Proibido de ter rodas de samba, bar realiza feira neste fim de semana

Após três semanas da proibição de música ao vivo em dois tradicionais bares da Asa Norte, o Baóbar divulgou, nesta quarta-feira (4/6), a Feira Ujima em parceria com o Acarajé do Savará Bistrô — espaço gastronômico e cultural de valorização da cultura afrobrasileira. O evento será no sábado (7/6), das 14h às 22h, na 411 Norte.

Em 14 de maio, o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) realizou uma nova fiscalização no estabelecimento, que resultou na cassação do alvará, aplicação de multa, proibição de som mecânico e música ao vivo, além da apreensão de equipamentos — conforme prevê a Lei Distrital nº 4.092/2008. Segundo o órgão, essa já é a sétima autuação do bar desde 2023, que também responde a um processo judicial que determinou a proibição de apresentações musicais no local.

Ao Correio, o Ibram informou que os Baóbar e o Pardim, na 405 Norte, foram autuados com interdição até que façam adequações a fim de reduzir os impactos das emissões sonoras. "Não há prazo para isso pois dependerá do que será feito em cada local e depende exclusivamente dos autuados. Não suspendemos ou cancelamos alvarás", destacou.

A medida atinge diretamente o projeto Samba Nosso, que promovia rodas de samba abertas nas noites de sexta-feira e nas tardes de domingo, além de outras apresentações semanais.