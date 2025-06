"Ele quer realmente salvar o mundo", diz irmã de voluntário rumo à Gaza

Desde o último domingo (1/6), o ativista brasiliense Thiago Ávila, 38 anos, está em uma embarcação com mais 11 voluntários para a Faixa de Gaza, território de interesse entre os Estados da Palestina e Israel. Enquanto isso, na capital brasileira, a irmã, Luana Ávila, ora pelo sucesso da missão humanitária.

Em entrevista ao Correio, a policial civil destaca que Thiago sempre teve atitudes como essa. "Dá uma angústia na gente, mas o orgulho supera. Quando a gente imagina que, se fosse aqui, precisando de ajuda de alguém de fora, o coração esquenta", relata.

Quando Luana vê o irmão postando que drones estão o seguindo, fica angustiada e rezando. "Eu entendo o propósito dele, assim como ele me vê saindo 5h30 da manhã para uma operação", afirma. "A minha mãe morre de orgulho, porque ela participou das Diretas Já com o Thiago na barriga, toda pintada, e me levava junto. É uma uma tradição, isso está está no sangue" conta.

"A nossa família sempre tem ideais muito grandiosos. A minha mãe nos ensinou isso", reforça. A mãe de Luana e Thiago teve um AVC quando ele tinha 18 anos, ficando tetraplégica e sem fala. Desde então, ela mora com a filha, a nora e a neta.

"Thiago é genuinamente coerente com as coisas que ele acredita. Não é uma uma 'chatice' acadêmica, é uma 'chatice' de coração", reconhece. "Eu acredito e torço muito. Ele é uma pessoa única e diferente", assume Luana, emocionada.

A chegada dos tripulantes está prevista para esse sábado (7/6). A ativista sueca Greta Thunberg e o ator irlândes de Game of Thrones Liam Cunningham também estão no barco.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti