PCDF prende suspeitos de roubo em comércio da Feira dos Importados

Na manhã desta quinta-feira (8/5), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desmantelou uma associação criminosa que teria roubado um estabelecimento comercial da Feira dos Importados.

O crime ocorreu no fim de janeiro, com 48 celulares subtraídos. Na época do crime, a prática se deu por dois indivíduos alvos da operação e por um terceiro que os aguardava em um veículo que ajudou na fuga.

Mandados de prisão foram realizados nas regiões administrativas do Park Way, Guará, Riacho Fundo, Ceilândia e Sol Nascente. Além disso, seis mandados de busca e apreensão foram executados pela polícia.

Os suspeitos foram identificados por meio do circuito interno de câmeras da Feira dos Importados. No total, cinco pessoas foram alvo da operação. Três pessoas que trabalhavam na feira podem ter envolvimento no delito.

