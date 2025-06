Distrito Federal tem 996 vagas de emprego nesta sexta-feira

O mercado de trabalho no Distrito Federal recebe um impulso significativo nesta sexta-feira (6/6), com as Agências do Trabalhador disponibilizando 996 vagas de emprego. As oportunidades são variadas, atendendo a diferentes níveis de escolaridade e experiência, e com salários que podem alcançar até R$ 10,8 mil.

A remuneração mais alta está reservada para um engenheiro mecânico em Águas Claras, exigindo formação superior e experiência comprovada. Por outro lado, a maior demanda é para auxiliar operacional de logística em Ceilândia, com 100 vagas disponíveis para candidatos com ensino médio completo e sem exigência de experiência prévia, com salário de R$ 1.518.

Candidatos interessados podem se cadastrar pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou buscar atendimento presencial em uma das 14 Agências do Trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro é fundamental, pois permite que o sistema cruze o perfil do profissional com futuras oportunidades que surgirem no mercado.

Para empregadores que buscam colaboradores ou desejam utilizar o espaço das agências para entrevistas, o processo de cadastro pode ser feito diretamente nas unidades, por e-mail (gcv@sedet.df.gov.br) ou pelo Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).