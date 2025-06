Gama, Paranoá e Lago Sul ficam sem energia nesta sexta-feira

Prepare-se para possíveis interrupções no fornecimento de energia nesta sexta-feira (6/6)! A Neoenergia anunciou desligamentos programados para realizar serviços de melhoria e manutenção da rede elétrica em pontos específicos do Gama, Paranoá e Lago Sul. As intervenções visam aprimorar a qualidade e a confiabilidade do serviço, mas exigirão a suspensão temporária da energia.

Os moradores do Núcleo Rural Ponte Alta Norte, incluindo a Avenida dos Ipês, Rua Jacarandá e Chácara Terra Santa, no Gama, devem ficar atentos. O mesmo vale para as Chácaras 717 e 719 do Núcleo Rural Ponte Alta. Nessas áreas, a energia será desligada das 9h às 15h.

No Paranoá, a interrupção atingirá o Núcleo Rural Jardim II, Quadra 1, Lote 19, também das 9h às 15h. Já no Lago Sul, os trabalhos estão previstos para a SHIS QL 8, Conjunto 7, com o desligamento ocorrendo das 10h às 16h.

A Neoenergia esclarece que a energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto sem aviso prévio, caso os serviços sejam concluídos. Além dos desligamentos programados, a companhia alerta para a possibilidade de interrupções não comunicadas.

Em caso de falta de energia sem aviso, os consumidores podem entrar em contato pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem usar o 0800 701 01 55 com aparelho adaptado.