Prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 51 milhões e é sorteado neste sábado (7/6)

Para sorte de uns e infelicidade de outros, o último concurso da Mega-Sena não teve ganhadores e, com isso, o prêmio acumula em R$ 51 milhões. As seis dezenas sorteadas foram: 08, 23, 32, 34, 35 e 57. O próximo sorteio será realizado neste sábado (7/6), às 20h. Os apostadores podem realizar os jogos até as 19h do mesmo dia em que ocorre o sorteio.

Para apostar, pode-se realizar o jogo virtualmente, pelo site da Caixa Econômica, ou presencialmente em uma lotérica. O apostador pode escolher entre a modalidade da surpresinha, em que o sistema escolhe os números para você, ou a teimosinha, que utiliza os mesmos números em diversos concursos.

A advogada Miriam Carvalho, de 45 anos, conta que realiza os jogos toda semana com o objetivo de obter a bolada milionária. Ela afirma que, caso ganhe o prêmio, viajaria para a Europa, local que já visitou diversas vezes. "Voltaria para a Itália ou Suíça", afirma.

Miriam explica que não tem nenhuma estratégia na hora de marcar os seis números da sorte, e acredita que "a sorte é sua e se for pra ganhar, ganha. Não tem técnica", expõe. Além disso, a advogada afirma que o prêmio "com certeza" mudaria a vida dela e brinca: "A vida de quem não mudaria, não é?".