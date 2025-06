Acidente no Eixo Monumental causa lentidão no trânsito da capital

Um acidente envolvendo uma motocicleta do Exército Brasileiro e um ônibus causou lentidão no trânsito no Eixo Monumental, na noite desta quinta-feira (5/6). A batida ocorreu por volta das 20h05, próximo ao Buraco do Tatu, no sentido Esplanada dos Ministérios.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O motociclista, de 26 anos, foi socorrido consciente e orientado, e teve que ser transportado para o Hospital de Base, pois se queixava de dores no braço direito e na perna esquerda. O condutor do ônibus não se feriu. A perícia do acidente ficará a cargo do Exército Brasileiro, e as causas da colisão ainda serão investigadas.