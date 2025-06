Homem é preso por violência doméstica e posse ilegal de espingarda artesanal

Um homem foi preso neste sábado (7/6) em Santa Maria, após denúncias de violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo. O caso ocorreu às 14h, na quadra 312, e envolveu agressões físicas contra a companheira, além da apreensão de uma espingarda artesanal calibre 12 carregada.

De acordo com relatos de vizinhos, os episódios de agressão começaram ainda na madrugada, com gritos e barulhos de confusão vindos da residência. A Polícia Militar (PMDF) do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e encontrou o suspeito sozinho no local. Ele alegou que apenas havia discutido com a companheira, que teria saído para o trabalho.

Durante buscas no imóvel, autorizadas pelo próprio morador, os policiais encontraram a arma de fabricação caseira em cima do guarda-roupa, com uma munição na câmara. Outras sete munições intactas foram localizadas escondidas dentro de uma meia no mesmo local. Ao ser questionado, o homem confessou ter encomendado a espingarda a um torneiro mecânico e afirmou que a utilizava para caçar.

Além da arma, os policiais encontraram uma porção de crack no bolso do suspeito. Ele admitiu ser usuário e alegou que a substância era para consumo próprio.

O homem foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. As denúncias de violência doméstica também estão sendo apuradas pelas autoridades policiais.