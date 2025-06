Um homem visionário, diz vice-presidente do TJDFT sobre Chatô

"Um homem de ontem, de hoje, com legado para o futuro", assim o desembargador e primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Roberval Casemiro Belinati, definiu Assis Chateaubriant.

Para ele, o jornalista, fundador dos Diários Associados, é o pai da comunicação e um homem visionário. "Festejá-lo significa reconhecer tudo o que ele fez em favor da comunicação brasileira", afirmou.

O desembargador estava acompanhado do filho, o advogado Roberson Belinatti. "A exposição do Chatô e Diários Associados retrata a história e as lições passadas de geração em geração. É incrível", disse.