Semana do Brasil chega ao Japão em Expo 2025 Osaka

Entre 20 e 28 de junho, a Semana do Brasil ocupa a Expo 2025 Osaka para celebrar os 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão. Com shows, mostra de cinema, atividades culturais sobre diversidade brasileira e exposição fotográfica, o evento convida os visitantes a explorar e refletir sobre o compromisso brasileiro com a sustentabilidade, inovação e o intercâmbio cultural.

A programação terá seu ponto alto no dia 21 de junho, quando a cultura do Brasil vai ser celebrada na Expocom, com dez horas de atividades culturais organizadas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Ao longo de todo o dia, os visitantes da Expo serão convidados a viver a energia do Brasil por meio de apresentações musicais com grandes nomes da cena brasileira, como Zeca Pagodinho, Arnaldo Antunes & Vitor Araújo, Mãeana e Lisa Ono, no Pavilhão Brasil, que pretende explorar a convivência harmônica com a natureza e cooperação entre os povos.

Além disso, grupos japoneses inspirados em ritmos afro-brasileiros também compõem a programação dos palcos, espalhando percussão e conexão cultural por toda a Expo. Entre os destaques, está o Bloco Barravento, com um desfile que une o samba, reggae e influências afro-brasileiras nascido na Bahia. Além dele, completam a programação os grupos: Ave Covo Maracatu, Pífanos Tokyo e Misto Quente que se apresentam nos palcos pop-ups.

Outras atrações também buscam aprofundar a experiência oferecida pelo Pavilhão Brasil, como as obras dos fotógrafos Thomaz e João Farkas, pai e filho, na exposição Duas Gerações de Brasil. A mostra representa um olhar original sobre os desafios ambientais e sociais do país através dos anos, que provocam reflexões sobre território, memória e pertencimento.

Durante a semana, também será exibido no Pavilhão uma mostra de cinema nacional em homenagem à atriz Fernanda Montenegro. A seleção inclui clássicos consagrados como Central do Brasil, Eles não usam black tie, A falecida e Casa de areia, além do lançamento mais recente da atriz, Vitória. A programação ainda inclui o lançamento do e-book Caderno de notas, que aprofunda o conceito curatorial e artístico do Pavilhão do Brasil, com reflexões sobre o papel do país na construção de um futuro comum.