Assinantes do Correio prestigiam Chatô & Os Diários Associados —100 anos de paixão

O musical Chatô & Os Diários Associados – 100 Anos de Paixão nesta quarta-feira (11/6), em cartaz até hoje (11/6), no no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, desperta a curiosidade e gera expectativa tanto público que acompanhou a história de um dos maiores empresários do ramo da comunicação no Brasil, quanto daquele público mais jovem, que só conhece o legado de Chatô pelo livros.

Com duas horas e vinte minutos de duração, o espetáculo reúne um elenco de 20 artistas versáteis, liderados pelo premiado ator Stepan Nercessian, que dá vida ao icônico Assis Chateaubriand. A montagem encanta o público com sua narrativa envolvente e intensidade cênica.

Assinante do Correio há mais de 20 anos, o procurador federal Francisco de Assis Chiaratto, de 88, aproveitou a oportunidade de reviver a revolução promovida por Assis Chateaubriand, e destacou a importância do jornalismo sério e comprometido com a verdade.

“O Correio é um veículo de extrema importância, sempre pautando a sociedade com definições importantes para o governo, para os empresários e para o povo”, afirmou. “Estou lançando um livro chamado Arca de Noé: Os Dois Brasis — o Brasil que queremos e o que não queremos. Baseio-me em estudos, análises e informações do Correio Braziliense para escrever. Gosto de receber notícias no celular, mas prefiro a leitura em papel. Por isso, não abro mão do Correio.”

Ao comentar sobre o homenageado do musical, Chiaratto destacou: “Chatô foi um homem íntegro, que trouxe muito progresso ao país com as emissoras de rádio, televisão, e muito mais. É uma figura marcante da nossa história. Aproveitei a oportunidade para assistir ao espetáculo, e tenho certeza de que toda a sociedade de Brasília está adorando.”

Ainda nesta quarta-feira, o musical a sua última sessão às 20h. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Ingresso Digital, com valores a partir de R$ 80 (meia-entrada). A classificação indicativa é de 10 anos.

Exposição

Paralelamente ao espetáculo, o público pode visitar a exposição Assis Chateaubriand — Quem não ousa, não vence, em cartaz no Centro de Convenções Ulysses Guimarães até hoje (11/6).

A mostra é composta por 20 painéis que abordam diferentes aspectos da trajetória de Chateaubriand, com uma linha do tempo que destaca campanhas marcantes conduzidas por ele em prol do desenvolvimento do Brasil.

Elenco estrelado

Sob direção de Tadeu Aguiar, o musical é uma criação dos renomados autores Fernando Morais e Eduardo Bakr. No elenco, grandes nomes da dramaturgia brasileira como Stepan Nercessian, Claudio Lins, Patrícia França e Sylvia Massari garantem qualidade artística e emoção em cena.