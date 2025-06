Homem pula do 1º andar para fugir de ataque com faca em Águas Claras

O homem pulou do 1º andar de um prédio em Águas Claras para fugir do ataque - (crédito: CBMDF)

Um homem, de 29 anos, pulou do 1º andar do prédio onde mora em Águas Claras para fugir de um ataque com faca. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado para atender à vítima, que apresentava sangramento na boca e escoriações no ombro após a fuga. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

O agressor, um homem de 26 anos, apresentava contusões no rosto e no braço direito. Depois do primeiro atendimento, ele foi transportado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar (PMDF), mas ainda não se sabe a dinâmica da situação.