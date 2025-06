Stepan Nercessian e Sylvia Massari falam da preparação para o musical sobre Chatô

Os atores Stepan Nercessian e Sylvia Massari, protagonistas do musical "Chatô & Os Diários Associados — 100 anos de paixão", participaram da edição desta quarta-feira (11/6), do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília. Os intérpretes contaram aos jornalistas Adriana Bernardes e Severino Francisco sobre os bastidores da preparação para o musical que resgata a trajetória de Assis Chateaubriand, fundador dos Diários Associados e figura marcante da história da comunicação no Brasil.

A atriz Sylvia Massari relembrou como foi receber o convite para participar da peça. "Quando eu soube da ideia de realizar o espetáculo, eu fiquei incrédula. Foi um orgulho enorme saber que minha personagem, que é fictícia e representa todas as secretárias do Chatô, recebeu uma dimensão tão grande na peça. Foi um presente muito grande", destacou.

Interprete de Chateaubriand, Stepan Nercessian comentou a intenção da peça em mostrar a grandeza do comunicador. "Gosto de ressaltar a liberdade que tivemos, porque apesar de ser uma peça comemorativa aos 100 anos dos Diários Associados, não foi um espetáculo chapa branca. Tratamos os personagens da maneira que a gente entendesse. Realizar esse trabalho em um musical mostra a importância que o Chatô teve em relação aos artistas brasileiros. Da mesma forma, com os jornais, onde as grandes figuras dos jornalistas trabalharam nos Diários Associados. Então, quando contamos isso no espetáculo, ele é muito rico", explicou Nercessian.

O protagonista falou da importância de representar uma figura tão marcante na comunicação brasileira. "Assis não foi um homem periférico na história do Brasil, pois sempre esteve no centro do poder. Ele sentava com presidentes da República, como Getúlio Vargas e JK, e definia rumos da própria política brasileira. Então, há essa necessidade de resgatar e dizer para as pessoas a importância de olhar para o passado e aprender", enfatizou Nercessian.

Sylvia contou como foi o processo de reunir tantos talentos para o musical. "Quando há uma audição para o espetáculo, ficamos impressionados com o celeiro de grandes vozes que se apresentam. É incrível como tem gente talentosa chegando ao mercado, o que não acontecia quando eu comecei. Hoje, há uma grande dificuldade em selecionar, porque você fica com pena de descartar", acrescentou a atriz.

Serviço

O musical Chatô & os Diários Associados — 100 Anos de Paixão desembarca na capital federal tem duas apresentações especiais no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, nesta quarta-feira (11/6), às 16h e às 20h. Com direção de Tadeu Aguiar e texto assinado por Fernando Morais e Eduardo Bakr, o espetáculo celebra o centenário do grupo de comunicação fundado por Assis Chateaubriand.

Os ingressos para as apresentações em Brasília estão disponíveis na plataforma Ingresso Digital.