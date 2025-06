Condutores ficam feridos após dois carros pegarem fogo em colisão na BR-251

Dois carros pegaram fogo após colidirem na BR-251, sentido Unaí (MG), na manhã desta quarta-feira (11/6). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e desempenhou três viaturas e um helicóptero de socorro para as vítimas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um homem de 59 anos foi retirado do carro por populares, com suspeita de fratura no fêmur. Ele foi transferido para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF) de helicóptero. O outro condutor foi transportado por civis que passaram pelo local.

A CBMDF informou que não tem informações sobre a dinâmica do acidente.