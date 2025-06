Falso veterinário fazia cirurgias clandestinas em animais; dois morreram

Um homem que se passava por médico veterinário foi preso em flagrante no início da noite desta terça-feira (11/6), na quadra 5 do Setor Norte, em Brazlândia, pela Polícia Civil (PCDF). Segundo as investigações, o suspeito submetia cães e gatos a atendimentos e procedimentos cirúrgicos ilegais dentro da própria casa.

No momento da abordagem, policiais civis da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) flagraram o suspeito logo após atender um gato e um cachorro, levados pelos tutores para consultas. O gato havia acabado de receber pontos após um suposto procedimento.

A operação foi deflagrada após meses de investigação, iniciada em março deste ano, quando uma mulher procurou a polícia para denunciar a morte da cadela. Segundo o relato, o animal apresentava febre e foi deixado sob os cuidados do falso profissional. Após exames, ele diagnosticou a necessidade de uma cirurgia, cobrou R$ 400 pelo procedimento — feito em ambiente doméstico — e a cadela morreu dias depois.

Outro caso semelhante ocorreu em fevereiro. Uma tutora pagou R$ 500 pela castração de sua cachorra, mas o animal também não resistiu ao procedimento e morreu dias depois.

A PCDF investiga outros casos relacionados ao falso veterinário, que incluem castrações, prescrições de medicamentos e atendimentos clínicos realizados ilegalmente. A suspeita é de que o homem exercia a atividade há anos.

Durante a ação policial, os agentes apreenderam diversos materiais usados em procedimentos veterinários, como seringas, medicamentos, ampolas, ataduras, jaleco e até testículos de cães recém-castrados armazenados no local.