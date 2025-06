Alerta de queda de temperatura no DF é suspenso, mas frio permanece

Mesmo com o frio marcando presença no Distrito Federal, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) suspendeu o alerta de queda de temperatura emitido na terça-feira (10/6). A decisão foi tomada após uma reunião entre os meteorologistas do órgão na manhã desta quarta-feira (11/6), em que se avaliou que os termômetros não devem registrar novas quedas expressivas nos próximos dias, apesar da sensação de frio persistir.

“O frio permanece. Contudo, não haverá declínio da temperatura. Ainda assim, a sensação térmica na madrugada pode ser ainda maior. Estamos só no início do frio. Os meses de junho até agosto são os mais frios do ano”, afirmou o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia.

A massa de ar frio que chegou ao DF nas últimas 48 horas foi responsável pela queda nas temperaturas, especialmente durante as madrugadas e nas primeiras horas da manhã. No entanto, o padrão climático atual não indica novas quedas abruptas. Mesmo assim, Bahia alerta que os cuidados devem ser mantidos.

“Sempre que visualizamos uma queda, emite-se um aviso para chamar a atenção da população e autoridades. Também é importante o cuidado com a população em situação de rua. A população de forma geral deve tomar cuidado, sempre estando agasalhado ao anoitecer, na madrugada e até o início da manhã”, reforçou.

As análises meteorológicas são feitas diariamente pelos especialistas do Inmet, em alinhamento com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), a fim de monitorar possíveis mudanças no tempo e emitir os avisos necessários para a proteção da população.

A previsão do tempo para esta quinta-feira (12/6) segue o mesmo padrão observado nesta quarta. “Predomínio de sol, poucas nuvens, com temperaturas mínimas durante a madrugada em torno dos 10°C a 12°C, e máximas no meio da tarde variando entre 26°C e 28°C. A umidade do ar estará em cerca de 90% pela manhã e pode cair para 20% a 30% durante a tarde. O risco de incêndios é elevado”, explicou o meteorologista.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti

