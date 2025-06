Polícia indicia suspeito por estupro de adolescente em Valparaíso (GO)

PCGO prende suspeito de sequestrar e estuprar menina no Jardim Céu Azul, em Valparaíso (GO) - (crédito: Divulgação/PCGO)

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Valparaíso de Goiás concluiu, nesta quinta-feira (12/6), a investigação que resultou no indiciamento de Robério Barbosa dos Santos pelos crimes de sequestro e estupro de vulnerável. O inquérito foi concluído em tempo recorde, apenas 12 dias após o crime, e o suspeito se encontra preso preventivamente.

O episódio ocorreu na madrugada de 1º de junho de 2025, entre 4h e 5h da manhã. Uma adolescente de 13 anos, ao sair de uma residência próxima ao seu condomínio por volta das 4h, foi abordada por um homem. Segundo relatos colhidos pelos investigadores, por volta das 4h15, um veículo Polo branco passou a segui-la. Ao tentar se desvencilhar, a jovem simulou chegar à sua própria casa. Contudo, foi nesse momento que o agressor, utilizando um simulacro de arma de fogo, a forçou a entrar no banco de trás do carro. Veja:

A vítima foi levada a um local próximo, onde sofreu abuso sexual. Após o ato, o suspeito a reconduziu para as imediações de sua residência. Por volta das 4h38min, a adolescente conseguiu sair do veículo ao puxar o freio de mão, ação capturada por câmeras de segurança. Durante o trajeto, a vítima pediu socorro e foi acolhida por moradores do condomínio.

A polícia foi imediatamente acionada, e a jovem encaminhada para exames médicos e perícia, que confirmaram o abuso. A rápida atuação da Polícia Civil (PCGO) levou à identificação de Robério Barbosa dos Santos como o suspeito. Ele foi preso em flagrante no dia 4 de junho por adulteração veicular (alteração do número da placa) e, posteriormente, teve sua prisão preventiva decretada pelo crime de estupro de vulnerável. Durante o interrogatório, Robério optou por permanecer em silêncio.

A investigação contou com a coleta de depoimentos de testemunhas, materiais genéticos e objetos relacionados ao crime. Uma busca na residência do investigado resultou na apreensão de um aparelho celular antigo e um pendrive. No veículo de Robério, foram encontrados o simulacro de arma, uma máscara e diversos objetos que podem pertencer a outras vítimas. A divulgação da foto do investigado pela Polícia Civil se deu em razão de alegações de outras mulheres que teriam sido abusadas de maneira similar.

A conclusão do inquérito aponta que a menor atravessava a rua e foi seguida por um único veículo branco. Após a adolescente seguir reto, o automóvel fez o retorno e, aparentemente, seguiu a ofendida, abordando-a e a sequestrando. A investigação detalha que o investigado cerceou a liberdade da infante e praticou o crime de estupro de vulnerável por cerca de 20 a 30 minutos nas proximidades de sua residência, afastando a possibilidade de qualquer diálogo prévio entre vítima e agressor.

Agora, Robério Barbosa dos Santos foi indiciado pelos crimes de sequestro e cárcere privado qualificado, e estupro de vulnerável. As penas para esses crimes podem totalizar até 20 anos de prisão. A Polícia Civil também representou pela manutenção da prisão preventiva do suspeito, garantindo que ele aguarde o julgamento sob custódia.