Capital Moto Week confirma show da banda Cidade Negra em julho

O Capital Moto Week, maior evento de rock e motos da américa latina, começa no dia 24 de julho e tem mais uma atração confirmada. A banda Cidade Negra sobe ao palco no dia 1º de agosto. Formada por Bino Farias (baixo) e Toni Garrido (guitarra e voz), a banda está de volta depois de 10 anos sem se apresentar na capital. O grupo traz a fusão do reggae brasileiro com elementos de pop e soul.

Leia também: O diagnóstico de câncer da mãe da Beyoncé

A ideia do Capital Moto Week é destacar ícones do rock e pop nacional, mas também dar espaço a grupos que marcaram gerações. O diretor do festival, Pedro Franco, diz que quer surpreender o público e trazer o máximo de vertentes do rock e de gêneros próximos. “Estamos muito animados em ter o Cidade Negra na edição. As músicas fazem parte da nossa história e nos fazem refletir com letras de amor e temas sociais”, afirma Pedro.

Leia também: 5 livros sobre a cultura indígena para ler com as crianças

Nesta edição, também sobe ao palco principal a banda canadense MAGIC!, autora de alguns hits conhecidos como Rude, com mais de 1 bilhão de reproduções, No Way No e Red Dress. O grupo, formado por Nasri Atweh (vocal), Mark Pellizzer (guitarra), Ben Spivak (baixo) e Alex Tanas (bateria), faz uma combinação de pop, rock e reggae em um dos momentos mais aguardados do festival.

Leia também: Opera pop: o conceito usado para trabalhos de Lady Gaga

Além das duas bandas confirmadas, o evento traz outros importantes nomes do rock nacional, como Lobão com Power Trio e o metal de Angra. As demais atrações principais serão anunciadas nas próximas semanas.

Serviço

Cidade Negra no Capital Moto Week

Dia 1º de agosto. Ingressos: a partir de R$ 100 (meia), no site da Bilheteria Digital