Pais de bebês internados em UTI ganham jantar romântico em hospital

Dois casais que estão com os filhos internados na UTI pediátrica receberam o jantar romântico como surpresa especial dentro do Hospital Brasília - (crédito: Arquivo pessoal )

Dois casais que estão com os filhos internados na UTI pediátrica receberam uma surpresa especial no dia dos namorados. O Hospital Brasília organizou um jantar romântico para os pais com direito a flores, menu especial e música ao vivo.

O objetivo foi lembrar para esses pais que a celebração do afeto e da união são essenciais para a família, independente das aflições enfrentadas em função da internação das crianças. As crianças enfrentam um quadro de saúde delicado e são acompanhadas de perto pelos pais. Luan, de 10 meses, está internado desde 15 de maio com bronquiolite aguda e, nesse período, precisou ser entubado duas vezes. Os pais estão sempre ao lado do bebê e esperam pela melhora da criança.

Já Pedro, de 1 ano de idade, passou por uma cirurgia recentemente em função de uma cardiopatia e precisou ser entubado. Ele está internado há três meses. A família é de Manaus e tem pouca rede de apoio em Brasília. Permanentemente ao lado da criança, a mãe do bebê, Elis, afirmou que o jantar romântico foi um momento de respiro para o casal.

“Foi um gesto muito especial essa surpresa do dia dos namorados que o hospital proporcionou para nós. O sentimento é de gratidão, acolhimento e cuidado. Ainda mais nesse momento que nós estamos passando com nosso neném aqui ", detalhou Elis, mãe do Pedro, ao Correio.

Elis e Joede são pais de Pedro, de apenas um ano de idade (foto: Arquivo pessoal )

De acordo com a psicóloga hospitalar, Letícia Macheone, que acompanha de perto a rotina das famílias na UTI, ações como essa são essenciais para a saúde mental dos pais. “São pacientes de longa permanência, o que fragiliza muito o lado emocional da família, mesmo com suporte psicológico diário. Essas mães estavam extremamente cansadas, muitas vezes confusas por noites mal dormidas", explica.

"Tirar esses casais, ainda que por pouco tempo, do ambiente da UTI foi uma forma de ajudá-los a respirar para seguir. Quando o pai e a mãe conseguem olhar para si e se fortalecem emocionalmente, isso impacta diretamente no bem-estar da criança também. Existe uma simbiose entre a família e o bebê internado”, acrescentou.