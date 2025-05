Exposição gratuita sobre Cora Coralina chega ao Senac-DF

O Senac DF recebe, a partir desta segunda (19/5) e até sexta-feira (23/5), a exposição gratuita Todas as Coras pelo Brasil. A proposta do projeto é criar um diálogo entre moda e literatura inspirado na trajetória da escritora Cora Coralina. Já tendo passado pela São Paulo Fashion Week, as 30 roupas autorais da exposição reinterpretam estampas e formas que remetem à escritora.

Theodora Alexandre, diretora criativa da Thear, marca responsável pela exposição, explica alguns dos simbolismo das peças: “A gente tem duas estampas específicas na coleção, que é a estampa de colher de pau, que representa a Cora doceira; e a estampa grampo de cabelo, que representa a Cora mulher.”

A equipe de criação teve acesso ao acervo de roupas de Cora Coralina, que permitiu a análise de aspectos como a curvatura, costura e comprimento das peças. “Nós entendemos porque as mangas eram mais curtas, por essa roupa ser a que ela precisava trabalhar também. Tivemos acesso às roupas que eram mais de evento, o avental, as roupas mais de trabalho, sempre com fibras naturais, por causa do conforto. Uma roupa com muitos bolsos. É muito funcional nesse sentido”, explicou Alexandre.

Serviço

Exposição: Todas as Coras pelo Brasil

A partir desta segunda (19/5) até sexta (23/5), das 9h às 18h, no Senac DF – Miguel Setembrino (SCS Quadra 4, Edifício Centro Oeste, Bloco A, Lote 106/136, Asa Sul, Brasília – DF). Entrada gratuita