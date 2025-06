Dupla armada invade comércio, rende funcionários e clientes e rouba celulares

Uma dupla armada rendeu funcionários e clientes de um comércio da CNB 09, de Taguatinga Norte, e roubou diversos aparelhos celulares. Logo após o roubo, policiais militares iniciaram as buscas e conseguiram localizar um dos suspeitos no centro de Ceilândia, na CNM 01.

Com ele, foram apreendidos R$ 500 em espécie, um dos celulares roubados, carregadores, embalagens dos produtos e as roupas usadas durante o roubo. A polícia também apreendeu o veículo utilizado na fuga, um Honda HR-V com sinais identificadores adulterados e registro de furto. O homem detido possui passagens pela polícia.

A ocorrência foi registrada na 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte), que investigará o caso. As buscas continuam para localizar o segundo envolvido, que permanece foragido.

A prisão foi realizada pelas equipes do Grupo Tático Motociclístico do 2º Batalhão (GTM 22) e do Grupo Tático Operacional (Gtop 22) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

