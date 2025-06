Domingo terá tempo aberto, mas frio continua; mínima foi de 11ºC

Bom dia, brasiliense! Neste domingão (15/6), o sol deu as caras logo cedo para amenizar o frio de pré-inverno, que começa na próxima sexta-feira (20). A condição deve permanecer até o fim da tarde, com previsão de rajadas de vento moderadas, e não há chance de chuvas. Com o fim do outono, o tempo seco se intensifica, então vale se atentar à hidratação.

Mesmo com o tempo aberto, quem for sair de casa precisa se precaver com um bom casaco. Isso porque, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Distrito Federal deve registrar a temperatura máximas de até 24°C hoje. A mínima, apesar de ter batido os 11°C — já bastante frio — não escondeu a sensação térmica ainda menor, de 9,4°C, no Plano Piloto. A umidade fica entre 90% e 35%.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nos próximos dias, a friaca deve ser ainda mais intensa (aos fãs de calor, eu só lamento), com temperaturas mínimas na faixa dos 12°C e máximas em torno dos 26ºC. Para hoje, a dica é permanecer aquecido com aquela charmosa (?) combinação de meias quentes e chinelos. Bom domingo!