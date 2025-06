Mega-Sena acumula e passa de R$ 110 milhões; aposta do DF ganha R$ 205 mil

Um apostador do Distrito Federal fez uma aposta de sete números, no valor de R$ 35, e acertou a quina - (crédito: Imagem gerada pelo Gemini)

O concurso 2876 da Mega-Sena não teve nenhum acertador com seis dezenas neste sábado (14/6). Com isso, o prêmio acumulou mais uma vez e a previsão da Caixa Econômica Federal é de que chegue a R$ 110 milhões na próxima terça-feira (17/6).

Um apostador do Distrito Federal, no entanto, está feliz da vida. Ele fez uma aposta de sete números, no valor de R$ 35, e acertou a quina. O bilhete feito no site de Loterias da Caixa vai receber R$ 205.201,92.

Outras 60 apostas também acertaram a quina. Cada uma vai receber R$ 102.600,96. O apostador do DF terá direito ao prêmio dobrado porque fez um jogo de sete dezenas, que paga duas vezes a quina para quem acerta cinco dezenas.

Já a quadra teve 5.747 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.555,75. Os números sorteados no concurso 2876 são: 09-31-32-40-45-55.

O sorteio do concurso 2877 está marcado para terça-feira, às 20h. As apostas podem ser feitas até as 19h de 17 de junho, nas lotérias e canais eletrônicos da Caixa.