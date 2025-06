Vídeo: homem é preso acusado de agredir, estuprar e roubar ex grávida

Um homem acusado de agredir, estuprar e roubar a ex-companheira foi preso na manhã deste domingo (15/6), em Brazlândia. A ação foi conduzida por policiais civis da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), após a Justiça conceder mandado de prisão preventiva. Veja:

A vítima, que está grávida de cinco meses, procurou a delegacia no sábado (14/6) para denunciar o agressor. De acordo com o relato, ela foi alvo de agressões físicas e violência sexual, além de ter R$ 400 roubados de sua residência. O crime teria ocorrido em circunstância de descumprimento de uma Medida Protetiva de Urgência anteriormente expedida em seu favor, o que agrava ainda mais a situação do acusado.

Segundo a Polícia Civil, os fatos narrados foram considerados de extrema gravidade. Diante disso, a autoridade policial representou, ainda no sábado, pela prisão preventiva do suspeito. O pedido foi analisado e deferido pelo plantão do Poder Judiciário no mesmo dia.

O homem, identificado até o momento como Edmar, foi localizado nas primeiras horas da manhã de domingo. Ele se escondia em uma área rural próxima ao setor de oficinas de Brazlândia. Após ser capturado, foi encaminhado à 18ª DP, onde permanece preso e à disposição da Justiça.