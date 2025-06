Ativista denuncia envenenamento de cães e gatos em Brazlândia; polícia investiga

A cidade de Brazlândia vive uma onda de crueldade contra animais. Cerca de 40 cães e gatos vêm morrendo de forma suspeita ao longo dos últimos seis anos, vítimas de envenenamento com um produto altamente tóxico conhecido como “chumbinho”. A denúncia é da ativista da causa animal Michelle de Souza Fuertes, moradora da região.

De acordo com Michelle, os casos ocorrem com frequência nas ruas da Vila São José. Ela relata que, ao notar sinais de intoxicação nos animais, costuma levá-los às pressas a uma clínica veterinária, mas, infelizmente, muitos não resistem. Em uma das ocorrências, o corpo de um gato foi encaminhado para exames periciais a pedido da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que confirmaram a presença de veneno.

Inicialmente, o caso foi acompanhado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), mas agora as investigações estão sob responsabilidade da 18ª Delegacia de Polícia de Brazlândia.

“Existe muito abandono de animais na cidade. Eles estão à própria sorte, e muitas pessoas que não gostam deles estão os matando, principalmente os gatos. Eu tenho documentado todas essas mortes e feito as denúncias”, afirma a ativista. Michelle também atua no controle populacional dos animais da região, promovendo castrações, oferecendo cuidados e alimentação.

Produto ilegal

O “chumbinho” é um veneno clandestino, proibido no Brasil desde 2012, justamente pela sua alta toxicidade e pelos inúmeros casos de envenenamento humano e animal. O produto não possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e sua venda e uso são considerados crimes.

