Criança de 11 anos é atropelada em frente à Paróquia João Paulo II, no Mangueiral - (crédito: CBMDF)

Uma criança de 11 anos foi atropelada na noite deste domingo (15/6), em frente à Paróquia João Paulo II, no Setor Habitacional Mangueiral, em São Sebastião. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída no chão, com ferimentos na cabeça e nas pernas. A área foi isolada e os bombeiros iniciaram o protocolo de atendimento a traumas, realizando a estabilização e o monitoramento da criança, que foi encaminhada consciente e orientada ao Hospital Regional do Paranoá.

O veículo envolvido no acidente é um CHERY QQ 1.0, de cor prata, conduzido por um homem de 52 anos, que permaneceu no local durante todo o atendimento.

A dinâmica do atropelamento ainda não foi esclarecida, segundo o CBMDF. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada para atender à ocorrência.