Acidente envolvendo viatura da Polícia Penal mata um e fere duas pessoas

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na EPIA Sul, sentido Gama, na manhã desta segunda-feira (16/06). Uma viatura da Polícia Penal e dois carros estão envolvidos no sinistro: Honda City e um Renault Kwid.

De acordo com o tenente Alexandre Maxwell, do Corpo de Bombeiros, uma mulher, que conduzia o Honda Civic, ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada. Ela apresentava fratura na tíbia esquerda e fratura patelar em ambos os joelhos. A vítima foi conduzida ao Hospital de Base.

















Um policial, de 57 anos, que conduzia o carro da Polícia Penal, sofreu fratura no braço esquerdo e um corte no rosto. O homem também foi conduzido ao Hospital de Base. O motorista do Renault Kwid, de 59 anos, morreu na hora.

Segundo o tenente Vitor Cruz, da Polícia Militar do Distrito Federal, somente a perícia confirmará qual foi a dinâmica do acidente. Porém, o tenente destaca que “visivelmente a gente consegue ver marcas de pneu no canteiro central. Então existe a possibilidade de um dos carros terem invadido o sentido contrário (da via)”, explica

Transito

De acordo com Vitor Cruz, tenente da Polícia Militar do Distrito Federal, a via sentido Gama precisou ser interditada na altura do Núcleo Bandeirante para a perícia.