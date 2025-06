Novo PDOT planeja crescimento com mais moradias, serviços e mobilidade

A ideia do Pdot é realizar a melhorar a economia no DF, mudando o fluxo de pessoas e a configuração das vias, tirando das áreas centrais. - (crédito: Anderson Parreira/Agência Brasília)

O Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) está passando por uma atualização para planejar o crescimento do Distrito Federal nos próximos anos. A ideia é organizar melhor o uso do solo, ou seja, decidir onde podem ser construídas moradias, comércios, indústrias e áreas verdes, sempre pensando no bem-estar da população.

Uma das principais propostas é criar novas “centralidades”, ou seja, regiões com mais moradias, empregos, serviços e comércios, para que as pessoas não precisem se deslocar até o Plano Piloto para tudo. Assim, a vida fica mais prática e o trânsito pode melhorar. Algumas dessas áreas estão sendo pensadas perto do Catetinho, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG) e ao longo de rodovias como a BR-020 e a BR-040.

Desde 2019, a população tem participado com sugestões, e, neste ano, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) intensificou essa consulta por meio da campanha “PDOT com você!”. O texto final com as propostas deve ser enviado à Câmara Legislativa até julho.

Mário Pacheco, coordenador de Planejamento Territorial e Urbano da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-DF), destaca: “Essa abordagem busca descentralizar a economia do Plano Piloto e criar novas áreas de trabalho e renda nas demais regiões administrativas (RAs). Ou seja, reorganizar o DF para que as pessoas não precisem se deslocar por grandes distâncias até o local de trabalho”