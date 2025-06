CLDF aprova projeto que destina terreno à Fundação Athos Bulcão

A ideia é sancionar o projeto até 2 de julho, dia do aniversário do artista - (crédito: Divulgação/CLDF)

Na tarde desta terça-feira (17/6), a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, em dois turnos, o Projeto de Lei (PL) 1.786/2025 que autoriza a cessão de um terreno público para a construção da nova sede da Fundação Athos Bulcão.

A área onde ficará a nova sede da fundação está localizada no Setor de Divulgação Cultural, próximo ao Eixo Monumental. A ideia é trabalhar junto ao Governo do DF para que o projeto seja sancionado até o dia 2 de julho, data em que se comemora o aniversário de nascimento do artista.

Luta de décadas

Conforme matéria publicada pelo Correio na última sexta-feira (13/6), a Fundação Athos Bulcão, criada em dezembro de 1992, opera em um espaço alugado na 510 Sul, e a busca por uma sede própria foi uma batalha contínua.

Em 2009, um processo nesse sentido foi travado devido a questões burocráticas: o governo não poderia doar um terreno público para uma fundação privada. O avanço veio com o secretário de Cultura Claudio Abrantes

A solução encontrada por ele foi uma modificação legal: em vez de doação, uma concessão de direito de uso por 35 anos, renovável enquanto a fundação existir. Essa foi a base do PL encaminhado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) à CLDF, que foi aprovado nesta terça-feira (17/6).