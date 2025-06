Mãe e filho são atropelados na BR-251, em São Sebastião

Vítimas foram atingidas por um veículo de cor prata e precisaram receber atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma mulher, de 51 anos, identificada pelas iniciais L. O. M, e o filho dela, de 11 anos, foram atropelados na manhã desta quarta-feira (18/6), na BR-251, sobre a ponte do Rio São Bartolomeu, na região de São Sebastião. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta de 7h15 e empenhou três viaturas ao ocorrido.



Quando as equipes de socorro chegaram ao local, depararam-se com duas pessoas caídas ao solo, após serem atingidas por um GM Vectra, de cor prata. A mulher foi atendida pelos socorristas e transportada, consciente e orientada, para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF). A vítima apresentava sangramento no nariz, suspeita de hemorragia interna e queixava-se de dores na região lombar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A criança também recebeu atendimento dos militares e apresentava escoriações no rosto e suspeita de fratura no braço esquerdo. O menino foi transportado para o IHBDF, consciente, porém bastante sonolento. O condutor do automóvel não se feriu.

Não se sabe em quais circunstâncias ocorreu o acidente. A via precisou ser parcialmente interditada para o atendimento e o local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Veja vídeo do socorro: