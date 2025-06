Morre Sansão, a onça-pintada mais velha do mundo criada em cativeiro

Sansão começou a manifestar sinais típicos do envelhecimento, como dificuldades de locomoção, catarata com perda de visão e diminuição da audição. - (crédito: Cedido ao Correio)

Onça-pintada mais velha do mundo criada em cativeiro, Sansão morreu nsta terça-feira (18/6), aos 25 anos. O animal era criado no Instituto NEX No Extinction, local responsável por resgatar, reabilitar, abrigar, monitorar e estudar a onça-pintada.

Com o avanço da idade, Sansão começou a manifestar sinais típicos do envelhecimento, como dificuldades de locomoção, catarata com perda de visão e diminuição da audição. Para garantir sua qualidade de vida, diversas ações foram adotadas, desde o uso de medicações específicas até adaptações no recinto, visando maior acessibilidade e segurança, segundo o Instituto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Atualmente, Sansão era considerado a onça-pintada mais velha do mundo sob cuidados humanos. Não há registros de outro indivíduo da espécie com mais de 25 anos em cativeiro atualmente. Na natureza, onças vivem em média de 10 a 15 anos. Em cativeiro, esse tempo pode se estender para cerca de 17 a 20 anos, o que torna a trajetória de Sansão ainda mais marcante e rara.

Em nota o NEX afirmou: "Hoje, nos despedimos de Sansão, que partiu aos 25 anos — coincidentemente, a mesma idade com que sua mãe faleceu. Ele veio a óbito de forma natural, sem necessidade de qualquer intervenção humana para interromper sua vida. Apenas foi oferecido conforto ao animal em seus últimos momentos de vida, garantindo que partisse com dignidade e tranquilidade".

História de Sansão

Sansão, Dalila e Carlota nasceram no Zoológico de Brasília em abril de 2000. Por conta de uma infecção pós-parto, não puderam ser criados pela mãe e precisaram receber cuidados e alimentação manual desde os primeiros dias de vida. Ainda filhotes, foram transferidos para o Instituto NEX, tornando-se os três primeiros indivíduos da espécie a serem acolhidos pela instituição. Desde então, viveram juntos ao longo de toda a vida.

Como convivia com suas irmãs, Sansão foi submetido a uma vasectomia, já que o NEX, na época, ainda não possuía autorização para reprodução em cativeiro. O procedimento também permitiu que ele continuasse vivendo com Dalila e Carlota, sem necessidade de separação. Carlota faleceu aos 17 anos e Dalila, aos 19.