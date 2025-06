Engavetamento seguido de capotamento causa transtornos no trânsito

Um engavetamento, envolvendo um Ford Ka, um Fiat Uno Mille, um Hyundai HB20, e um Mercedes-Benz, causou transtornos no trânsito do Recanto das Emas, na manhã desta quarta-feira (18/6). O acidente aconteceu próximo ao viaduto de acesso à região, em frente ao Rubão da Construção.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e atendeu a ocorrência por volta das 8h, empenhando três viaturas. Quando as equipes de socorro chegaram ao local, depararam-se com uma colisão envolvendo os quatro veículos.

Após o choque, o Fiat veio a capotar no canteiro central da via. Apesar do cenário impactante, o acidente não resultou em feridos, somente danos materiais. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

A via precisou ser parcialmente interditada para o atendimento. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal. Veja fotos: