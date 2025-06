Mulher é presa em flagrante com 25kg de maconha em mala

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta terça-feira (17/6), transportando 25 quilos de maconha em um ônibus interestadual. A ação ocorreu durante uma fiscalização de combate ao crime na BR-020, em frente à Unidade Operacional de Planaltina, e contou com o trabalho do cão farejador K9 Konan para a localização do entorpecente.

A equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC/DF) realizava fiscalização focada em veículos de transporte de passageiros, quando deu ordem de parada para um ônibus que seguia para o nordeste. Durante a abordagem, o cão rapidamente identificou a presença de entorpecentes em duas malas. Por meio do controle de bagagens, a proprietária foi identificada e acompanhou a inspeção.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Ao abrirem as malas, os policiais encontraram 35 tabletes de maconha, que totalizaram 25 kg. O grupo criminoso utilizou travesseiros encharcados com perfume na tentativa de mascarar o odor da droga e enganar a fiscalização. Os tabletes continham um logotipo com as bandeiras do Brasil e do Paraguai, indicando a provável origem do material. Questionada, a passageira alegou desconhecer o conteúdo da bagagem.

Diante dos fatos, a mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e, juntamente com o entorpecente, foi encaminhada para a Coordenação de Repressão às Drogas (CORD) da Polícia Civil do DF.