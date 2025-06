Suspeito de feminicídio no Recanto das Emas continua foragido no DF

O suspeito de assassinar a moradora de 46 anos do Recanto das Emas, Raquel Gomes Nunes, continua solto no Distrito Federal. O caso foi, inicialmente, tratado como suicídio. No entanto, devido à grande quantidade de sangue no local em que o corpo foi encontrado, começou a ser tratado como feminicídio pela polícia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

De acordo com o delegado da 27ª Delegacia de Polícia, Fernando Fernandes, o ex-companheiro da vítima, Fábio de Souza Santos, 24, é o principal suspeito e continua foragido. Ele tem antecedentes criminais por furto, roubo, receptação e violência doméstica.