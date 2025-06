Eventos no Corpus Christi e no fim de semana alteram o trânsito no DF

De sexta-feira (19/6) a domingo (22/6), o trânsito no Distrito Federal terá alterações por causa dos eventos programados para o feriado de Corpus Christi e o fim de semana. O Departamento de Trânsito (Detran-DF) fará operações na região central de Brasília, com foco na segurança viária, organização do fluxo de veículos e prevenção de acidentes.

Nesta quinta-feira, a tradicional celebração de Corpus Christi, organizada pela Mitra Arquidiocesana de Brasília, deve reunir cerca de 50 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios, das 8h às 22h. A partir das 23h59 desta quarta-feira (18/6), os estacionamentos da Catedral e da Cúria serão interditados. Também haverá bloqueios de acesso aos blocos A e B dos ministérios.

Três faixas das vias S1 e N1 serão fechadas, e o trecho entre as vias N1 e S1, nas proximidades do Museu da República, ficará reservado para estacionamento de táxis. A partir das 16h de quinta-feira, a Esplanada será interditada ao tráfego de veículos, com previsão de reabertura às 21h.

Sesc + Tradições Juninas

No sábado (21/6) e no domingo (22/6), o Detran-DF atuará no evento Sesc + Tradições Juninas W3 Sul, na área externa da unidade na 504 Sul até o Cartório JK. No sábado, o evento será das 15h às 21h, e no domingo, das 10h às 21h. O bloqueio das vias começa às 13h de sábado e a liberação do tráfego será às 23h de domingo. A expectativa é de receber cerca de 2 mil pessoas por dia.

Corrida Tá no Sangue

A Corrida Tá no Sangue, com concentração no Memorial dos Povos Indígenas, será no sábado. A largada está prevista para as 17h e o término para as 20h. O Detran-DF fará o controle do trânsito das 16h às 20h, com bloqueios e ações de fiscalização para garantir a segurança dos cerca de 1.500 participantes.

O percurso da corrida terá distâncias de 5 km e 10 km, com largada e chegada em frente ao Memorial dos Povos Indígenas. Os atletas seguirão pela via S1, acessando a N1 próximo ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com retorno antes da Praça da Paz. A partir das 16h30, as vias envolvidas no trajeto serão compartilhadas entre os atletas e os veículos da organização.