Corpus Christi promete reunir multidão na Esplanada neste feriado (19/6)

A tradicional Solenidade de Corpus Christi promovida pela Arquidiocese de Brasília será realizada nesta quinta-feira (19/6), na Esplanada dos Ministérios. Com expectativa de reunir cerca de 50 mil fiéis ao longo do dia, a celebração deste ano inclui a confecção de um tapete de 125 metros, missa campal e procissão com o Santíssimo Sacramento.

A programação tem início às 6h, com grupos de jovens produzindo os tapetes com temas da fé católica. Os quadros serão confeccionados com serragem, borra de café, palha de arroz e corantes. Às 13h30 começam os momentos de louvor com bandas católicas e, a partir das 15h, padres da Arquidiocese estarão disponíveis para confissões.

A Santa Missa será celebrada às 17h pelo arcebispo de Brasília, cardeal Paulo Cezar Costa, com concelebração dos bispos auxiliares e clero local. Na sequência, haverá procissão luminosa com o Santíssimo Sacramento transportado no papamóvel usado por São João Paulo II. Durante o trajeto, o arcebispo concederá bênçãos especiais aos enfermos, aos governantes e às famílias.

Neste ano, o evento também celebra o Jubileu dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão (MESCE), no contexto do Ano Jubilar convocado pelo Papa Francisco. Dos cerca de 7.500 ministros da Arquidiocese, 2.800 estarão à frente do palco e outros 500 atuarão diretamente na distribuição da comunhão.

A Arquidiocese pede ainda que os participantes levem 1 kg de alimento não perecível. As doações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade como expressão concreta da partilha e da caridade cristã.