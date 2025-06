Confira as festas juninas que movimentam o DF neste fim de semana

Fim de semana com programação Junina para os amantes dessa cultura festiva. - (crédito: Iate Clube/Divulgação)

Quem quiser curtir o clima de São João sem gastar vai ter boas opções neste fim de semana no Distrito Federal. Diversas festas juninas gratuitas ocorrem em várias regiões administrativas, com quadrilhas, barraquinhas, música ao vivo e comidas típicas.

A principal atração é o Circuito Sesc Tradições Juninas, no Sesc Estação, na 504 Sul. A programação vai de sábado (21/6) a domingo (22/6), de 14 às 21h, com shows de forró, apresentações de quadrilhas e atividades para todas as idades.

Confira outras festas juninas neste fim de semana:

- Festa Junina da Paróquia São Pio| Sudoeste| Entrada Gratuita|20,21 e 22 de junho|Horário:18h| Entrada gratuita.

- Arraiá da Paróquia São João Batista| Taguatinga Norte|20 a 24 de junho|Horário:19h| Entrada gratuita

- Arraiá do Santíssimo| L2 Sul| 20, 21 e 22 de junho| Horário: sexta e sábado, das 18h à 0h e domingo, das 18h às 22h| Entrada: R$4 .

- Arraiá do AABB Brasília| Setor de Clubes Esportivos Sul| 20 e 21 de junho| Horário:19h| Entrada gratuita para associados /para não associados – R$ 30

- 8º São João do Guará| Ed. Consei| 19, 20, 21 e 22 de junho| Horário: 17h| Entrada mediante a pagamento de ingresso: R$ 30, através do Sympla.