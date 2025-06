Caminhão com vinhos argentinos contrabandeados é apreendido em São Sebastião

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Tático Operacional Rodoviário (TOR), apreendeu um caminhão com carga de vinhos de origem argentina introduzida no país de forma irregular. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (19/6), por volta das 18h30, em São Sebastião.

Durante a realização de um ponto de bloqueio na região, a equipe policial identificou um caminhão trafegando sem placas de identificação, o que motivou a abordagem imediata. Após a realização de uma vistoria minuciosa no veículo, os policiais constataram que, sob uma carga de fardos de feno, havia diversas caixas contendo garrafas de vinhos importados, cuja procedência não foi devidamente comprovada.

Segundo a corporação, o motorista informou que havia ido até o estado do Paraná buscar o caminhão e que transportava os vinhos a pedido de seu empregador. No entanto, não possuía qualquer documentação fiscal que comprovasse a regularidade da carga.

Diante dos fatos, a equipe do TOR acionou auditores da Receita Federal, que compareceram ao local para as providências legais. A carga, composta por 57 garrafas de vinho, foi apreendida e encaminhada à unidade da Receita Federal, sendo avaliada em aproximadamente R$ 30 mil. Veja vídeo da carga: