Adolescente de 15 anos agride próprio pai com facões em Ceilândia

O menor concordou em soltar as armas brancas após negociação com os militares - (crédito: PMDF)

Um adolescente de 15 anos foi detido por agredir o próprio pai com facas e facões na madrugada desta sexta-feira (20/6), em Ceilândia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por volta das 1h45, ao chegar no local, encontrou o jovem dentro da residência da família portando as armas e tentando forçar a entrada no quarto onde o pai, de 47 anos, já ferido e com sangramentos, havia se refugiado.

Os policiais intervieram e conseguiram retirar uma das armas brancas de posse do menor. No entanto, ele retornou empunhando duas facas. Apenas após um período de negociação, os militares o convenceram o jovem a soltar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à vítima, que recusou encaminhamento ao hospital. As partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II) para as providências legais cabíveis.

%MCEPASTEBIN%