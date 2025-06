Homem é preso por furto de cabos de transmissão no Recanto das Emas

Um homem, de 22 anos, foi preso por furto de cabos de transmissão de dados, na manhã desta sexta-feira (20/6), no Recanto das Emas. A prisão foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a ação teve início após denúncia feitas ao 190 sobre dois homens que furtavam cabos na quadra 107, utilizando um veículo VW Gol, de cor preta.

Equipes do 27º Batalhão foram imediatamente ao local e visualizaram o veículo descrito, ocupado por dois homens usando luvas, capacetes, escada e uniforme semelhantes aos de empresas de telefonia. Segundo a corporação, a estratégia foi utilizada "possivelmente para não levantarem suspeitas e se passarem por trabalhadores credenciados".

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir. Um deles foi alcançado e preso. O detido já tem passagens por uso de entorpecentes e receptação. Ele afirmou que lucrava entre R$ 4 mil e R$ 5 mil com a venda do material furtado, de acordo com a PMDF.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O segundo envolvido fugiu para uma área de mata próxima e, até o momento, não foi localizado. As buscas seguem com apoio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães). Durante a ocorrência, um policial militar se feriu ao cair durante a perseguição e foi encaminhado para atendimento médico.

O carro estava carregado com cabos furtados e foi apreendido. Todo o material foi levado para a 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde a ocorrência foi registrada. Veja fotos: