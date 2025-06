DJ leva equipamento eletrônico para o Vale da Lua e é criticado nas redes

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um Dj tocando música eletrônica no Vale da Lua, em Alto Paraíso (GO), no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Conforme as publicações, o vídeo foi gravado na tarde da última quinta-feira (19/6), durante o feriado de Corpus Christi.

Na imagem é possível observar que o homem coloca um equipamento sobre uma pedra e duas caixas foram posicionadas entre pedras gerando um som alto. Algumas pessoas aproveitam a música e dançam.

No entanto, guias e frequentadores assíduos do local criticaram a conduta do rapaz e questionaram a administração do Vale da Lua sobre o caso. Isto porquê no local algumas práticas são proibidas, entre elas o uso de equipamentos sonoros eletrônicos.

Alguns internautas frisaram que o ambiente é propício para contemplação da natureza e não uso de aparelhos eletrônicos que alteram a dinâmica local. O Vale da Lua é um dos principais atrativos da Chapada dos Veadeiros e tem uma formação rochosa singular a partir da passagem do rio São Miguel que lembra a atmosfera lunar. Para chegar ao local exibido no vídeo é necessário fazer uma trilha pequena entre a vegetação e passar pela portaria, onde é cobrado um ingresso.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em nota publicada na página na Instagram a administração do Vale da Lua reforçou a proibição e disse que o visitante burlou as regras escondendo o equipamento em mochilas. A administração explicou ainda que assim que os salva-vidas perceberam que o homem estava descumprindo as regras chamou atenção do Dj que prontamente atendeu a solicitação e guardou os equipamentos. Confira nota na íntegra abaixo.

"Quem realmente conhece o vale da lua sabe que não permitimos entrar com APARELHOS E INSTRUMENTOS SONOROS, infelizmente o que aconteceu nesse vídeo foi um visitante que entrou com essas caixas escondidas numa mochila e acabou ligando, mas logo após esse ocorrido nossos guardas vidas que trabalham no local orientaram e pediu ao rapaz para desligar imediatamente, o rapaz pediu desculpas disse que não sabia que era proibido e acatou o pedido... Infelizmente ainda existem pessoas que levam caixas de som e bebidas para locais de preservação permanente, mas aqui no vale da lua não permitimos e fatos como esse quando acontecem pedimos o visitante para desligar o aparelho ou se retirar do local... Em Nome da família vale da lua pedimos desculpas pelo ocorrido, mas foi um fato que foi resolvido logo em seguida após o rapaz ligar o som. Na recepção tem placas orientando o visitante que não é permitido aparelhos de som, no decorrer da trilha também tem placa de sinalização orientando, mais infelizmente ainda existem pessoas assim."

Leia também: Conheça os destinos preferidos dos famosos na Chapada dos Veadeiros

O Correio não localizou o homem que aparece no vídeo. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.