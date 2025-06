Saiba quem é o personal trainer preso por roubar um frango assado no Iguatemi

O personal trainer Ítalo Pacheco, de 27 anos, foi preso na quinta-feira (19/6), após furtar um frango assado e uma bandeja de bananas no supermercado Oba, no shopping Iguatemi, no Lago Norte. O suspeito dá aulas em uma academia que funciona no mesmo shopping.

De acordo com a ocorrência, registrada na 6ª Delegacia de Polícia, o valor total das mercadorias era de aproximadamente R$ 40. Funcionários da região afirmaram que esta não teria sido a primeira vez que ele furtou no local.

Após ser detido pela equipe de segurança do shopping, o personal foi encaminhado à delegacia, onde pagou uma fiança de cerca de R$ 1.600 e foi liberado.