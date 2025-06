Morre Dona Vilma, presidente da quadrilha junina Chapéu de Palha

Faleceu, neste sábado (21/5), a fundadora e presidente da quadrilha junina Chapéu de Palha, Vilma Campos Paz Bezerra. A notícia foi divulgada por meio das redes sociais da quadrilha e a causa da morte não foi informada. Dona Vilma, como era carinhosamente chamada, dedicou sua vida à cultura e à valorização das tradições nordestinas. Fundou a quadrilha em 1983 e a transformou em um verdadeiro movimento cultural no Gama.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Dona Vilma foi uma figura exemplar e muito querida no cenário junino, dedicando-se incansavelmente à promoção e valorização da nossa cultura tradicional. Sua liderança deixará saudades entre todos que tiveram o privilégio de conviver e trabalhar ao seu lado", disse nota de pesar divulgado no perfil oficial da quadrilha, no Instagram.

Nos comentários da publicação, admiradores expressaram todo seu carinho a Dona Vilma. "Foi uma grande mãe para todos", "Uma mulher criativa e dedicada à cultura popular", "Lembraremos dela sorrindo ao chegarmos para ensaiar", "Uma serva da cultura e da fé", foram alguns dos comentários.