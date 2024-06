No ritmo do forró: quadrilhas juninas fazem a festa na redação do Correio

Já é são-joão no Correio Braziliense. Na tarde desta quarta-feira (12/6), a redação do jornal recebeu a visita do cantor brasiliense Deivid Rodrigues, do sanfoneiro José Wellington, do zabumbeiro Zé Carlos e das quadrilhas juninas Formiga da Roça, Arraiá Chapéu de Palha e Triscou Queimou. O grupo contagiou os jornalistas e demais funcionários com muita alegria e forró no pé.

O Distrito Federal tem um dos ciclos juninos mais longos do Brasil, com quase quatro meses de festividade, e, neste festejo, são os músicos e as quadrilhas que percorrem o "quadradinho" levando alegria e perpetuando as tradições nordestinas. "Eu senti uma alegria tão grande quando eles entraram. Aqueceu meu coração e encheu os meus olhos de cor, beleza, encantamento e saudade do meu Nordeste. Fiquei tão encantada que dancei forró com eles", contou a jornalista do Correio, Milla Ferreira.

"A expectativa para este São João está muito alta. Estamos contando os segundos para os circuitos começarem. Fazer quadrilha junina é libertador demais. É o momento em que a gente mostra o trabalho que preparamos ao longo dos meses", disse Jonas Fonseca, brincante da quadrilha Formiga da Roça, representante da Liga de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (Linqdfe).

A União Junina foi representada pela quadrilha Arraiá Chapéu de Palha, de Samambaia. "Viemos para mostrar que nosso movimento é o maior do Brasil, com quadrilhas em todos os estados. Mostrar que aqui em Brasília essa manifestação é forte", disse o presidente da entidade, Joanivaldo Júnior, que também conduz a quadrilha.

A quadrilha Triscou Queimou, do Paranoá, dançou pela Federação das Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (Fequajudfe). O grupo foi fundado em 1998 e realiza um importante trabalho social, alcançando mais de 50 jovens com suas ações. "Estar aqui é bastante importante para nós da Triscou e para o movimento. Agradecemos imensamente o espaço que o Correio tem oferecido aos nossos grupos", disse Luciano Lima, presidente da quadrilha e vice-presidente da entidade.

Também esteve presente o presidente da Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas (Conaqj), Hamilton Teixeira, que reforçou o prestígio que as juninas do DF têm. "Nunca aconteceu isso no Distrito Federal. Tanto para nós que fazemos o movimento junino, é algo histórico. Acredito que essa força que o Correio vem dando hoje, essa visibilidade à continuidade que sempre foi Brasília, valoriza as pequenas quadrilhas e as grandes", ressaltou.





Arraiás

O cantor Deivid Rodrigues, o sanfoneiro José Wellington e o zabumbeiro Zé Carlos dão aula quando o assunto é festa junina. Durante esse período, os artistas rodam o Distrito Federal e o Entorno com apresentações em arraiás, festas particulares e também nos circuitos das quadrilhas. O grupo fez a festa na redação. "Eu já acompanhava a quadrilha e, quando minha filha decidiu entrar, foi que eu mergulhei de vez. Esse é o período em que a gente percorre a capital com muito forró", disse o cantor.

"Se não fosse o São João, o zabumbeiro não tocava. Eu vivo da zabumba e sustento minha família com este instrumento", disse o músico Zé Carlos, que já tocou em diversas bandas do Brasil.

Com apenas dois meses de Brasília, o sanfoneiro José Wellington, nascido no Ceará, já mergulhou no ciclo junino do DF. "Toco sanfona e teclado desde os 9 anos. Do teclado para a sanfona, para poder tocar. Aqui é muito nordestino, todo lugar que eu vou. Eu não esperava, é forte", disse ele.

Confira as datas dos circuitos

LIGA DE QUADRILHAS JUNINAS DO DF E ENTORNO (LINQDFE)

» 1ª etapa: Ceilândia (21 a 23/6)

» 2ª etapa: Sobradinho (5 a 7/7)

» 3ª etapa: Paranoá (12 a 14/7)

» 4ª etapa: Taguatinga (19 a 21/7)

UNIÃO JUNINA

» 1ª etapa: Recanto das Emas (21 a 23/6)

» 2ª etapa: Gama (28 a 30/6)

» 3ª etapa: São Sebastião (5 a 7/7)

» 4ª etapa: Samambaia (14 a 16/7)

FEQUAJUDFE

» 1ª etapa: Cruzeiro (21 a 23/6)

» 2ª etapa: Planaltina (28 a 30/6)

» 3ª etapa: Samamabaia (19 a 21/7)

» 4ª etapa: Ceilândia (27 e 28/7)

