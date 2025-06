Homem sofre parada cardiorrespiratória durante corrida no Eixo Monumental

Um homem, de 69 anos, passou mal e sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a corrida "Tá no Sangue", realizada no Eixo Monumental neste sábado (21/6). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 17h54 e atendeu à ocorrência com quatro viaturas.

O homem foi encontrado em frente ao Memorial JK, sentido rodoviária. Ele foi identificado como R.M. e estava em parada cardiorrespiratória. De imediato, os bombeiros deram continuidade às manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) que já haviam sido iniciadas por participantes e pessoas presentes ao evento.

Após 35 minutos de procedimentos, os sinais vitais da vítima foram restabelecidos. Na sequência, o homem foi estabilizado e transportado consciente para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) para cuidados médicos especializados.